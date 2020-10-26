عاجل.. مصر تلبي دعوة جنوب أفريقيا وتوافق على إعادة "مفاوضات السد"

صرح المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، بأن مصر ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بالسد الأثيوبي، وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعي أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

هذا، وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والرى عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.