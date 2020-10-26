المستشارة الألمانية تتضامن مع فرنسا وتندد بتهديدات الرئيس التركي

نددت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف المتحدث باسم المستشارة شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، تصريحات أردوغان بـ"التشهيرية وغير المقبولة إطلاقاً.. لاسيما وأنها صاحبت أحداث مقتل الأستاذ الفرنسي صامويل باتي من جانب متعصب إسلامي".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هجوم الرئيس التركي على ماكرون بأنه سقطة جديدة، قائلا إن ألمانيا تقف مع فرنسا فيما أسماه "مكافحة التطرف الإسلامي"، معرباً أيضاً عن تفهمه الكبير لسحب السفير الفرنسي من أنقرة.