تفعيل منظومة تجديد حبس المتهمين عن بعد بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية

بدأت دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، صباح أمس، في تطبيق نظام تجديد حبس المتهمين عن بعد، من خلال شبكة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، تم ربطها ببعض السجون، حيث نظرت محكمة الجنح المستأنفة لدوائر مصر الجديدة، والأزبكية، والشرابية، والزاوية الحمراء، تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا، داخل سجني النهضة و15 مايو عن بعد، دون نقلهم إلى مقر المحكمة.

والجدير بالذكر، أن وزارة العدل بدأت الأسبوع الماضي، بتفعيل نظام تجديد حبس المتهمين عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، كما وضعت خطة لمد آلية العمل بالمنظومة الجديدة بدءً من الأسبوع المقبل، لتشمل محاكم جنوب القاهرة، وحلوان، وشرق وغرب الاسكندرية؛ ربطاً بالسجون الأتية:

"سجن القناطر الخيرية للسيدات، وسجن الاسكندرية (الحضرة)، سجن كرموز، ومنطقة سجون برج العرب، وسجن دمنهور العمومي".