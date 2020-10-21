وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتقديم التهنئة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه، المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث حرص الأخير على تقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمنصبه الجديد.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، هو أول المهنئين اليوم، وأكد خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ، أن المستشار عبدالرازق، يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسي في مصر، ومجلس الشيوخ، مشدداً علي أن رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة الى آفاق أوسع وأن تكون في المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني في ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

وكان الدكتور على عبدالعال، قد استهل اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها، مشيراً إلى أن "عبدالرازق" شخصية سياسية ووطنية وقامة قانونية كبيرة.

يٌشار إلي أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بـ287 صوتا.

ومن جهته، أكّد "عبدالرازق"، سعادته بأن يكون أول المهنئين له، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشيدًا بالجهود التي قدمها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تحمل خلالها المجلس ورئيسة أكثر من طاقتهم، ويشهد بذلك كم وحجم التشريعات التي صدَرت على مدار الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، على أنَّ "كلمة الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبدالعال، هي أقل القليل لما يمكن أن نقدمه لهم".