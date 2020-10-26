سيارة مرشح للنواب تدهس 5 أطفال أثناء الاحتفال بنتيجة الفرز في البحيرة

لقي طفل، مصرعه، اليوم، فيما أصيب ٤ آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، بمدينة الدلنجات، مقر الدائرة الانتخابية السادسة بالبحيرة، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهم، أثناء احتفالات أنصار أحد المرشحين الذين حصلوا على أصوات تؤهلهم لجولة الإعادة في انتخابات البرلمان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إشارة من مستشفى الدلنجات المركزي، بوصول الطفل "محمد.هـ.ع" 11 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي جثة هامدة، و4 أطفال آخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين، أثناء احتفال المرشح وأنصاره بخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وشهدت الدائرة السادسة في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة ومقرها مركز "الدلنجات"، احتفالات أنصار أحد المرشحين بحصوله على أصوات تؤهله إلى جولة الإعادة وأثناء الاحتفالات صدمت إحدى السيارات االتابعة لحملته الانتخابية 5 أطفال، ما نتج عنه مصرع طفل بينما أصيب 4 أخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم،وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار إسلام حازم تحقيقاتها في الواقعة.