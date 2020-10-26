لجهودها في مواجهة "كورونا".. مجلس جامعة المنصورة يكرم "إدارة الأزمات"

كرّم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء اللجنة العلمية لإدارة الأزمات بالمستشفيات الجامعية، لجهودهم المتميزة في مواجهة فيروس كورونا، كما كرمت الجامعة الدكتور حسن سليمان، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، لبلوغه سن التقاعد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة لمناقشة مستجدات العملية التعليمية للعام الجامعي الجاري، وهنأ "عبدالباسط" أعضاء المجلس على وضع وزير التعليم العالي حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية في إطار المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء 15 جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعة خصصت مساحة 56 فداناً لإنشاء الجامعة الأهلية بمدينة جمصة.

وتضم الجامعة الأهلية الجديدة الأهلية 3 قطاعات، الأول قطاع الكليات الطبية، ويضم 4 كليات "الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض"، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويضم كليتي "الهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية" وأخيراً قطاع كليات العلوم الإنسانية والإدارية، ويضم كليات "الاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية".

وتُعد جامعة المنصورة الأهلية الجديدة هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء، وهي غير هادفة للربح، وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وتهدف الجامعة إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة، التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم، وسيتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة، سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة، أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وفي نهاية الاجتماع، عرض المجلس بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.