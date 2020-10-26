مستشار الرئيس: العالم أنفق على التحول الرقمي تريليونا و180 مليار دولار

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إن أهمية المبادرة زادت بعد البنية التحتية التكنولوجية الكبيرة، وكذلك الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الهواتف الذكية والانترنت على مستوى العالم.

وأضاف "غنيم"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن العالم به حوالي 8 مليارات نسمة يستخدمون نحو 9 مليارات هاتف ذكي، كما أن أهمية الاقتصاد الرقمي تزداد يومًا بعد الآخر، موضحًا أن قيمة حجم التجارة بالعالم 86 تريليون دولار، منها 13 تريليونًا للتحول الرقمي بنسبة 15%، وسيصل إلى 50 % خلال السنوات المقبلة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إلى أن الصين ستحتل صدارة دول العالم في التحول الرقمي في عام 2025 ويليها الهند، والعالم أنفق على التحول الرقمي ما يقرب من تريليون و180 مليار دولار، موضحًا أن الأجهزة ستتحول قريبًا لأجهزة ذكية مثل الثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة.

وأشار إلى أن الآلات ستكون في المصانع ذكية، وستقضي الثورة الصناعية الرابعة على العديد من الوظائف التقليدية بنسبة 50%، وستخلق عددًا آخر من الوظائف لا نعرفها حاليًا.