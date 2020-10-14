"شباب الأعمال": 600 مليار جنيه لتحقيق التحول الرقمي الشامل في مصر

أكدت جمعية شباب الأعمال أن تكلفة التحول الرقمي الشامل في مصر وفقًا لخطة "التنمية المستدامة 2030" تصل إلى 600 مليار جنيه.

وقال المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان صحفي، إن خطط التحول الرقمي التي وضعتها الدولة المصرية تستهدف في الأساس الشباب الذي يمثل الشريحة الأعظم من المصريين والقادريين علي استبعات خطط التحول الرقمي، بالإضافة إلى قدرته على التأقلم والمرونة الفترة المقبلة.

وأضاف "مخلوف"، أن التحول الرقمي الذي تستهدفه الحكومة المصرية وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى للأفراد والحكومات، يستهدف التسهيل على المواطنين وتلبية خدماتهم إلكترونيًا، حيث يتم في الوقت الحالي إطلاق المرحلة الثانية من خدمات مصر الرقمية، بعد نجاح المرحلة الأولى.

وأكد أن مصر تحتاج لـ600 مليار دولار لتحقيق التحول الرقمي بالكامل، نظراً لأن البنية التحتية للتحول الرقمي صعبة وفي غاية التعقيد.

ولفت إلى أن ميزانية الاقتصاد العالمى تقدر بـ86.6 تريليون دولار، ويقدر حجم الاقتصاد الرقمي بـ13 تريليون دولار بنسبة 15%، فيما يقدر حجم الاقتصاد العربي في المنطقة العربية بنحو 2.7 تريليون دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الرقمى العربي بـ110 مليارات دولار بنسبة 4%.

وأشار عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن المنصة الإلكترونية لمصر الرقمية بمرحلتيها الأولى والثانية خطوة كبيرة في الاعتماد على الشباب، واستخدام قدراتهم في تطوير آليات واستخدام تكنولوجيا مصرية خالصة.

وذكر "مخلوف" أن هناك 70 خدمة رقمية تم إطلاقها تجريبيًا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، تتضمن التموين، والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر المنصة.

وأضاف "مخلوف" أن الحكومة خصصت 11.7 مليار جنيه لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المتعلقة بالتحول الرقمي، مضيفاً أزمة فيروس كورونا دفعت العالم للإسراع بالتحول الرقمي، ورصد مبلغ يقارب من تلريون و186 مليار دولار.