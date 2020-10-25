تفعيل خدمات التحول الرقمي في الهيئة العربية للتصنيع

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "eGate Egypt".

وأوضح "التراس"، أنَّ مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، إضافة إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها وتقديمها محليًا من خلال العربية للتصنيع.

وأضاف أنَّه تمّ الاتفاق على تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال، متابعًا "نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة".

من جهته، أكّد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة شركة "eGate Egypt"، أنَّه سيتمّ تقديم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.