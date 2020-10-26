بروش "نجوم في السماء".. عمل إبداعي يخلد ذكرى رجاء الجداوي
أسرة الراحلة توجه الشكر للحرفيين
كتب:
خالد فرج
08:30 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
تصميم تخيلي لرجاء الجداوي في الجونة السينمائي
نال أحد الأعمال اليدوية الإبداعية بمعرض "إبداع من مصر" المقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إعجابًا وتقديرًا للأعمال اليدوية المحلية ودورها في تخليد ذكرى رموز الفن المصري، وتمثل في بروش يدوي الصنع تحت اسم "نجوم في السماء" يحمل صورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تحيط بها مجموعة من النجوم على خلفية زرقاء صافية بلون السماء.
ووجهت أسرة الفنانة الراحلة الشكر والتقدير لمبادرة "إبداع من مصر"، من بنك الإسكندرية، على هذا العمل القيّم الذي يساهم في تخليد ذكرى رجاء الجداوي كنجمة في سماء الفن، وعرضه بمعرض المبادرة المقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري.
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شكرا بنك الاسكندريه شكرا لكل من قام علي هذا العمل الرائع تسلم ايديكم وقلبكم شكرا مؤسسه ذات الجتماعيه والمفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين مستوحاة من إلهام "ثقافة الأحلام"، "إبداع من مصر" من بنك الإسكندرية بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي بتقدم بروش "نجوم في السماء" علشان تتلبس بكل فخر و نحتفل من خلالها مع بعض بأيقونات السينما المصرية الخالدة اللي عمرنا ما هننساهم. "إبداع من مصر" من بنك الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة ذات الاجتماعية و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدروا إنهم يساعدوا أكتر من ٥٠ إمرأة مصرية و سودانية و اريترية و سورية و يمنية علشان يعملوا البروشات ديه بأيديهم وقلبهم مخصوص لجمهور مهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٠ تقدروا تختاروا البروش المفضل ليكوا و تكتشفوا حاجات أكتر عن طريق زيارة معرض "إبداع من مصر" علي هامش المهرجان من يوم ٢٤ إلى ٣٠ اكتوبر. Inspired by the theme “Culture of Dreams”, Ebda3 men Masr” by ALEXBANK brings you “Stars In The Sky” brooches to wear with pride and celebrate our never forgotten late TV and cinema icons in partnership with El Gouna Film Festival. This comes as part of a unique collaboration of impact between “Ebda3 men Masr” by ALEXBANK, Thaat Social Enterprise and the UNHCR empowering 50 Egyptian, Sudanese, Eritrean, Syrian and Yemeni women who crafted those brooches by their hands and hearts specially for GFF20 attendees. Find us at The Marketplace from October 24th to 30th and pick your favorite. #إبداع_من_مصر #EMM #ALEXBANK #Ebda3MenMasr #وراء_كل_فنان_حكاية #ALEXBANKxGFF #GFF20 #ElGounaRedSea
وأثنت أسرة الفنانة رجاء الجداوي على هذا العمل الإبداعي الذي تم عرضه بمعرض إبداع من مصر الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي، ووجهت الشكر للحرفيين الذي قاموا بصنع هذه القطع، إلى جانب مؤسسة ذات الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم وترويج الحرف اليدوية والأعمال الفنية الأصيلة.
وأشارت أسرة الفنانة الراحلة إلى أن مبادرة "إبداع من مصر" نجحت في مساعدة أكثر من 50 سيدة مصرية وسودانية وإريترية وسورية ويمنية من خلال عرض أعمالهن اليدوية الإبداعية بمعرض المبادرة المقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، وهو ما يتيح الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمعات وخلق قيمة مضافة بالمجتمع المصري ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تثبت المبادرة المستوى المتميز لهذه المنتجات اليدوية وأنه لا حاجة للبحث عن المنتجات الجذابة خارج البلاد.
ويعد هذا البروش جزء من مجموعة فنية تحت اسم "نجوم في السماء" والتي تضم أعمال فنية لعدد من أيقونات السينما المصرية لتخليد ذكراهم، مثل شويكار وأحمد زكي وفؤاد المهندس وغيرهم.
الجدير ذكره أن مبادرة "إبداع من مصر" واحدة من أبرز برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها بنك الإسكندرية، والتي تعتمد على مفهوم خلق القيمة المشتركة، حيث يصبح البنك شريكاً للمواطنين والمجتمع المحلي ويجمع بين القيمة الاجتماعية ونمو الاقتصاد من خلال تمكين المجتمعات المحلية التقليدية وزيادة فرص تنظيم المشروعات، من خلال الترويج للتراث المصري من الأعمال اليدوية والفنية الأصيلة والحفاظ عليها.