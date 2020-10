بروش "نجوم في السماء".. عمل إبداعي يخلد ذكرى رجاء الجداوي

View this post on Instagram

شكرا بنك الاسكندريه شكرا لكل من قام علي هذا العمل الرائع تسلم ايديكم وقلبكم شكرا مؤسسه ذات الجتماعيه والمفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين مستوحاة من إلهام "ثقافة الأحلام"، "إبداع من مصر" من بنك الإسكندرية بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي بتقدم بروش "نجوم في السماء" علشان تتلبس بكل فخر و نحتفل من خلالها مع بعض بأيقونات السينما المصرية الخالدة اللي عمرنا ما هننساهم. "إبداع من مصر" من بنك الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة ذات الاجتماعية و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدروا إنهم يساعدوا أكتر من ٥٠ إمرأة مصرية و سودانية و اريترية و سورية و يمنية علشان يعملوا البروشات ديه بأيديهم وقلبهم مخصوص لجمهور مهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٠ تقدروا تختاروا البروش المفضل ليكوا و تكتشفوا حاجات أكتر عن طريق زيارة معرض "إبداع من مصر" علي هامش المهرجان من يوم ٢٤ إلى ٣٠ اكتوبر. Inspired by the theme “Culture of Dreams”, Ebda3 men Masr” by ALEXBANK brings you “Stars In The Sky” brooches to wear with pride and celebrate our never forgotten late TV and cinema icons in partnership with El Gouna Film Festival. This comes as part of a unique collaboration of impact between “Ebda3 men Masr” by ALEXBANK, Thaat Social Enterprise and the UNHCR empowering 50 Egyptian, Sudanese, Eritrean, Syrian and Yemeni women who crafted those brooches by their hands and hearts specially for GFF20 attendees. Find us at The Marketplace from October 24th to 30th and pick your favorite. #إبداع_من_مصر #EMM #ALEXBANK #Ebda3MenMasr #وراء_كل_فنان_حكاية #ALEXBANKxGFF #GFF20 #ElGounaRedSea