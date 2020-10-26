بروش "نجوم في السماء".. عمل إبداعي يخلد ذكرى رجاء الجداوي

نال أحد الأعمال اليدوية الإبداعية بمعرض "إبداع من مصر" المقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إعجابًا وتقديرًا للأعمال اليدوية المحلية ودورها في تخليد ذكرى رموز الفن المصري، وتمثل في بروش يدوي الصنع تحت اسم "نجوم في السماء" يحمل صورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تحيط بها مجموعة من النجوم على خلفية زرقاء صافية بلون السماء.

ووجهت أسرة الفنانة الراحلة الشكر والتقدير لمبادرة "إبداع من مصر"، من بنك الإسكندرية، على هذا العمل القيّم الذي يساهم في تخليد ذكرى رجاء الجداوي كنجمة في سماء الفن، وعرضه بمعرض المبادرة المقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأثنت أسرة الفنانة رجاء الجداوي على هذا العمل الإبداعي الذي تم عرضه بمعرض إبداع من مصر الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي، ووجهت الشكر للحرفيين الذي قاموا بصنع هذه القطع، إلى جانب مؤسسة ذات الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم وترويج الحرف اليدوية والأعمال الفنية الأصيلة.

وأشارت أسرة الفنانة الراحلة إلى أن مبادرة "إبداع من مصر" نجحت في مساعدة أكثر من 50 سيدة مصرية وسودانية وإريترية وسورية ويمنية من خلال عرض أعمالهن اليدوية الإبداعية بمعرض المبادرة المقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، وهو ما يتيح الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمعات وخلق قيمة مضافة بالمجتمع المصري ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تثبت المبادرة المستوى المتميز لهذه المنتجات اليدوية وأنه لا حاجة للبحث عن المنتجات الجذابة خارج البلاد.

ويعد هذا البروش جزء من مجموعة فنية تحت اسم "نجوم في السماء" والتي تضم أعمال فنية لعدد من أيقونات السينما المصرية لتخليد ذكراهم، مثل شويكار وأحمد زكي وفؤاد المهندس وغيرهم.

الجدير ذكره أن مبادرة "إبداع من مصر" واحدة من أبرز برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها بنك الإسكندرية، والتي تعتمد على مفهوم خلق القيمة المشتركة، حيث يصبح البنك شريكاً للمواطنين والمجتمع المحلي ويجمع بين القيمة الاجتماعية ونمو الاقتصاد من خلال تمكين المجتمعات المحلية التقليدية وزيادة فرص تنظيم المشروعات، من خلال الترويج للتراث المصري من الأعمال اليدوية والفنية الأصيلة والحفاظ عليها.