رانيا ياسين توضح حقيقة خلافها مع ابنة رجاء الجداوي: "زعلانة عليكي"

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين ماتردد خلال الساعات الماضية بشأن خلافها مع أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، بعدما كشفت الأخيرة عن إصابة محمود ياسين بـ"ألزهايمر" قبل وفاته.

وكتبت "ياسين" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "صحيح أنا مش رايقة للرد على اللي اتقال الأسبوع الماضي لأن حزني مش مخليني أفكر في حاجة غير بابي".

وأضافت، "شكرا يا أميرة إنك وضحتي للناس الحقيقة، وإني كنت زعلانة علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست، وإني مكنتش زعلانة منك لكن عليكي، ربنا يهدي الناس الغريبة دي".

وقالت أمير مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، " من كام يوم اتكتب إن فيه خلاف بيني وبين صديقتي رانيا ياسين، وده ملوش أصل من الصحة وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه إن رانيا منفعلة لكن الحقيقة إن رانيا كانت منفعلة عشاني لما كتبت مش عليا، وأنا ورانيا لسه قافلين مع بعض التليفون وبنسأل على بعض. وهو إيه اللي بيحصل ده؟".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وهي تقدم واجب العزاء لأسرة الفنان محمود ياسين الذي أقيم منذ أيام مضت.

وواست أميرة مختار الفنان عمرو محمود ياسين قبل أن تقدم واجب العزاء للفنانة رانيا محمود ياسين التي بدا عليها علامات الانفعال، وتظهر في الفيديو معاتبة رانيا لأميرة وانفعالها، وأرجع البعض السبب إلى ما نشرته الأخيرة عن إصابة الفنان الراحل بألزهايمر قبل وفاته بأعوام.

وكانت أميرة مختار قد كشفت عن موقف مؤثر لوالدتها مع الفنان الراحل محمود ياسين بعد فترة من إصابته بمرض ألزهايمر.

وكتبت أميرة، عبر حساب والدتها الذي تتولى إدارته بموقع "انستجرام"، "الله يرحمك يا أنكل محمود.. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني.. كانت فرحانة جدًا، وقعدت تدعي له بالشفاء من ألزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي.. الله يرحمه رجل محترم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".