صبحي: مشاركة الشباب ستكون أقوى في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر في عرس ديموقراطي كبير بانتخابات مجلس النواب، ومصر دائما تعول على مشاركة الشباب في الانتخابات، والذين شاركوا بصورة إيجابية من خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأضاف "صبحي"، في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يجب تقديم الشكر للجهات الأمنية والقوات المسلحة والشرطة على المجهود الكبير الذي بذلوه في تأمين الانتخابات خلال الفترة الماضية، موضحا أن الانتخابات شهدت دورا واضحا من المرأة في النزول والإدلاء بصوتها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستشهد مشاركة أكبر وأقوى من الشباب وذلك بالتوازي مع المصريين في الخارج، ودورهم في أهمية الانتخابات بالنسبة لهم.

وتابع أن دور الدولة المصرية قوي في الاهتمام الكبير بالشباب وحديث الرئيس دائما عن الشباب، والدعم المقدم لهم سواء من خلال مؤتمرات الشباب، ومنتدى شباب العالم، ووجود الرئيس السيسي في المؤتمرات والملتقيات، ويستقبل الأسئلة من الشباب، ويوجه الأسئلة لهم.

وأردف أن هناك فارقا كبيرا للشباب ما قبل 2011 وما بعد 2011، الشباب أصبح لديهم إحساس بالمسؤولية، وهناك اهتمام الدولة بهم وبما يقولون، وتوجد إيجابيات كثيرة جدًا في الشباب في الفترة الماضية، فضلا عن إعداد كوادر وقيادات شبابية من خلال البرنامج الرئاسي والبرامج المتنوعة المختلفة التي تُقدم من خلال الوزارة في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات المختلفة على ريادة الأعمال والتحويل الفكري لأسلوب العمل، والاستعداد لمناهج الحياة.