متابعو حمادة هلال بعد إعلانه عن جزء ثان لفيلم "حلم العمر": بتهزر

أثار الفنان حمادة هلال جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن تقديم جزء ثان من فيلم "حلم العمر"، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل 12 عامًا، وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر وتوفيق عبد الحميد.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو من "حلم العمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقًا عليه بقوله: "الجزء الثاني قريبًا إنّ شاء الله".

فيلم "حلم العمر" تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطة أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، مما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

وأعرب عدد من متابعي حمادة هلال عن دهشتهم من وجود جزء ثان للفيلم، بعد مرور 12 عامًا تقريبًا، إذ قالت فتاة تُدعى "شريفة": "جزء تاني!! معقول والله"، فيما قالت "ريم": "بتهزر".

وأبدت "ندى" سعادتها بوجود جزء للفيلم، إذ قالت": "بجد.. احلف.. مبروك"، فيما أشادت "أريج" بهذا العمل السينمائي، واصفة إياه بأنه من أفضل الأفلام المصرية التي عُرضت في السنوات الأخيرة.

يذكر أنّ فيلم "حلم العمر" عُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة حمادة هلال، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، ومنة عرفة، ورامي وحيد ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وصبحي خليل ورضا حامد، وهو من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.

في سياق آخر، علق الفنان حمادة هلال على الجدل الذي تسبب فيه مؤخرًا بسبب إطلاق أغنية "الشرع محللي أربعة"، مؤكدًا أنه لم يقصد التسبب في أي أزمة.

وقال هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا عمري ما اتخانقت، ولا جيبت سيرة محمد رمضان خالص، هو أخويا وربنا يكرمه".

وأضاف: "الأغنية معايا منذ 4 شهور ومعايا تصريح من المصنفات الفنية وأجلت طرحها بسبب فترة وفاة والدتي، وأجلت أكثر من أغنية أخرى مثل طحن في طحن، وطرحت الأغنية عشان أعرف إن الأغنية بتاعتي مش بتاعة حد تاني".

وحول ما أثير بشأن تشابه أغنيته مع الأغنية التي طرحها محمد رمضان، قال: "مش نفس الأغنية، هو مطلعها وفيه كلمة تانية، مقدرش أخسر أي سيدة ولا أضايق مراتي أو أي واحدة بتسمعني، أنا بساعد السيدة إنها تضبط بيتها".

وأشار إلى أنه عندما علم بأن أهل الدين ومنهم الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي: "كلمني هو والأستاذ هاني شاكر وشيلت الكلمة من كل الصفحات عندي، والله ما أعرف إن الشيخ خالد الجندي طلع على الهواء، وقالي الشيخ خالد إن شرع الله مينفعش في غنوة، وحاولت بقدر الإمكان إني مخسرش الأغنية، لكن مينفعش أخسر ديني".

وأردف: "قلت له تغور الغنوة و100 غنوة زيها، كلمت كل المسؤولين على السوشيال ميديا عندي وكل حاجة اتشالت، ومحمد رمضان على راسي معايا ورق وده مجهود مؤلف وملحن، مقدرش أأذي زميل، هم اللي يتعاملوا، وعمري في حياتي ما اتخانقت مع زميل".

وحول رأيه في التعدد قال: "الأربعة حلال، لكن حرام علينا إننا نتحمل أربعة".

وفي تصريحات سابقة، أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن اعتراضه على أغنية الفنان حمادة هلال الجديدة "الشرع محللي أربعة"، سببها رفضه الزج بكلمة "الشرع" في الأغنيات، فهي كلمة لها احترامها وتقديرها، ولا يمكن أن تكون في مثل تلك المواضع.

وأضاف الجندي لـ"الوطن"، أن كلمات الأغنية جاءت "أنا الشرع محللي أربعة، يعني هعيش في دلع علي طول، ما أنا أصل بموت أوي في الشخلعة".

وأكد أنه لا يجوز أن يجتمع الشرع مع "الشخلعة" في الموضع ذاته، وأنه قبل أن ننظر لإهانات غير المسلمين لديننا، نحاسب أنفسنا على إهانتنا للدين، فكلمة الشرع ذكرت في القرآن أكثر من مرة، ومن بينها قوله تعالى: "شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ".

وتابع الداعية الإسلامي، أن الفنان حمادة هلال من الشخصيات المحترمة، التي تحافظ على دينها، وأنه سيغير بعض الكلمات التي تسببت في الأزمة، موضحًا أن ذلك الخطأ من الممكن أن يكون غير مقصود، كذلك بذل الفنان هاني شاكر جهدا كبيرا لحل تلك الأزمة في التواصل مع "هلال" للوصول إلى حلول.

وأردف أنه لم يبحث عن الأغاني، وإنما عرف بها من بعض المواقع الإخبارية، التي نقلت الأزمة بين حمادة هلال وأحد الممثلين، الذين احترفوا الغناء مؤخرا، وكانت كلمات الأغنية مكتوبة في تلك الأخبار، ليقرر بحكم غيرته على الدين التنبيه للخطأ المتواجد بها.

وعن رأي الدين في سماع الأغاني، أكد الجندي أن سماع الأغاني ليس حرامًا، فالأغنيات ليس حراما، طالما أنها تهدف إلى الفضيلة والقيم والنضج، مشيرًا إلى أن أغنيات الأطفال والوطنية والدينية ليست حرامًا.