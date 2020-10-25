حمادة هلال: عمري ما اتخانقت ولا جيبت سيرة محمد رمضان

علق الفنان حمادة هلال على الجدل الذي تسبب فيه مؤخرًا بسبب إطلاق أغنية "الشرع محللي أربعة"، مؤكدًا أنه لم يقصد التسبب في أي أزمة.

وقال هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا عمري ما اتخانقت ولا جيبت سيرة محمد رمضان خالص هو أخويا وربنا يكرمه".

وأضاف: "الأغنية معايا منذ 4 شهور ومعايا تصريح المصنفات الفنية وأجلت طرحها بسبب فترة وفاة والدتي، وأجلت أكثر من أغنية أخرى مثل طحن في طحن، وطرحت الأغنية عشان أعرف إن الأغنية بتاعتي مش بتاعة حد تاني".

وحول ما أثير بشأن تشابه أغنيته مع الأغنية التي طرحها محمد رمضان، قال: "مش نفس الأغنية، هو مطلعها وفي كلمة تانية، مقدرش أخسر أي سيدة ولا أضايق مراتي أو أي واحدة بتسمعني، أنا بساعد السيدة إنها تضبط بيتها".

حمادة هلال: قولت لخالد الجندي تغور 100 أغنية لو هخسر ديني

وأشار إلى أنه عندما علم بأن أهل الدين ومنهم الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي: "كلمني هو والأستاذ هاني شاكر وشيلت الكلمة من كل الصفحات عندي، والله ما أعرف إن الشيخ خالد الجندي طلع على الهواء، وقالي الشيخ خالد إن شرع الله مينفعش في غنوة، وحاول بقدر الإمكان إني مخسرش الأغنية، لكن مينفعش أخسر ديني".

وأردف: "قلت له تغور الغنوة و100 غنوة زيها، كلمت كل المسؤولين على السوشيال ميديا عندي وكل حاجة اتشالت، ومحمد رمضان على راسي معايا ورق وده مجهود مؤلف وملحن، مقدرش أأذي زميل، هم اللي يتعاملوا، وعمري في حياتي ما اتخانقت مع زميل".

وحول رأيه في التعدد ردًا على ، قال: "الأربعة حلال، لكن حرام علينا إننا نتحمل أربعة، أربعة مين يا أستاذ عمرو".