عاجل.. مسن يذبح شقيقين أمام المارة في الشرابية

أنهى مسن حياة شقيقين ذبحا في الشرابية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثتين، لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثتي كل من "سليمان. م. ش" ميكانيكي، وشقيقه "سعيد" ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر.

وكشفت التحريات والمناظرة إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، ودلت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة، وتم نقل الجثتين الي مشرحة زينهم.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.