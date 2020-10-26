قبل طرح كراسة الشروط.. أسعار ومستندات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

تتيح الدولة حجز وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط للمواطنين المستوفين الشروط والمستندات، خلال أيام، حيث سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأول من نوفمبر لذوي الإعاقة ولمدة أسبوع، وفي الثامن من الشهر نفسه للمواطن العادي.

ويتساءل كثيرون عن الفرق بين أسعار والمستندات المطلوبة سواء في الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، والتي ترصدها "الوطن" وفقًا للبيانات المعلنة، في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

كراسة الشروط والمصاريف الإدارية

عند التقدم للإسكان الاجتماعي يتم شراء كراسة الشروط بـ100 جنيه، ويتم دفع 350 جنيهًا مصاريف إدارية.

أما في الإسكان المتوسط يتم سداد 150 جنيهًا ثمن كراسة الشروط، و400 جنيه مصاريف إدارية.

أسعار الوحدات السكنية ومقدم الحجز

في الإسكان الاجتماعي تأتي الأسعار كالآتي:

- الوحدة 75 مترًا يصل سعرها إلى حوالي 244 ألف جنيه، وبمقدم حجز 12.5 ألف جنيه.

- الوحدة 90 مترًا يصل سعرها إلى 310 آلاف جنيه، وبمقدم جدية الحجز 15.5 ألف جنيه.

أما الإسكان المتوسط فجاءت الأسعار ومقدم جدية الحجز كالآتي:

- الوحدة 100 متر جاء سعرها 471 ألف جنيه، ومقدم الحجز 48 ألف جنيه.

- الشقة ذات 110 متر، وصل سعرها إلى 503 آلاف جنيه، والمقدم 51 ألف جنيه.

- الوحدة 120 مترًا، يصل سعرها إلى 546 ألف جنيه، والمقدم 55 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة في وحدات الإسكان الاجتماعي

تتيح وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، بشرط استيفاء البيانات والمستندات، وهي كالآتي:

قسيمة الزواج

صورة البطاقة لكل من الزوج والزوجة بشرط أن تكون سارية.

شهادة ميلاد لباقي أفراد الأسرة "الأطفال".

بيان بمفردات مرتب للزواج، وللزوجة في حالة كانت تعمل.

بالنسبة للمطلقات والأرامل:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- قسيمة الزوجة.

- شهادات ميلاد الأولاد.

- شهادة وفاة.

- بيان بقيمة المعاش التي تحدث في حالة المعاش.

في حالة عدم حصول المطلقة على نفقة يستوجب إحضار مستند من مكتب الشؤون التابعة له يثبت ذلك.

المستندات المطلوبة من ذوى الإعاقة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- وصل مرافق حديث.

- مستند طبي حديث صادر من لجنة طبيبة حكومية يثبت أنه من ذوي القدرات الخاصة.

المستندات المطلوبة في الإسكان المتوسط

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- إذا كانت هناك أي مصادر دخل أخرى، ويحب تقديم المستندات.

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة:

تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

شهادة التأمينات الاجتماعية "إن وجدت" أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

المستندات المطلوبة من المطلقات والأرامل

- مستند معتمد ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

يتم تقديم صورة من عقد الإيجار عليه صحة توقيع من الشهر العقاري.