نسرين طافش تغادر مهرجان الجونة وتعود مع حفل الختام

علمت "الوطن" أن الفنانة السورية نسرين طافش، تغادر الجونة بعد ساعات، لقضاء عدة أيام في مدينة سهل حشيش، على أن تكون للمدينة مع حفل الختام المقرر في الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، يستعد الفنان محيي إسماعيل لمغادرة مدينة الجونة، حيث يحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الاثنين، متجهًا للقاهرة.

وحرص محيي إسماعيل، على حضور حفل الافتتاح وبعض الفعاليات، حيث خطف الأنظار طوال تواجده في المهرجان لاسيما على الـ"ريد كاربت".

وكان الفنان محيي إسماعيل، قد ظهر خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، بإطلالة مميزة مرتديًا قميص لونه أزرق مع احتفاظه بالنظارة، ما جذب انتباه الحضور بسبب ملابسه الجريئة.

وقال "إسماعيل" في تصريحات لـ"الوطن"، "القميص اللي لبسته اشتريته من أمريكا، وأنا دايما بحب ألبس كل حاجة غريبة ومختلفة، عيني دايما بتروح على أي شيء مجنون، وببعد عن المألوف"

ومن جانبه امتنع الفنان محيي إسماعيل عن مشاهدة الفيلم الفلسطيني "200 متر"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة.

وجلس "إسماعيل" خارج قاعة العرض، ممسكًا بهاتفه المحمول دون إجرائه لأي اتصال هاتفي يحول دون مشاهدته الفيلم الذي توافد عدد من النجوم لمشاهدته، أبرزهم خالد النبوي، وآسر ياسين، وليلي علوي، وبسمة، وإنجي المقدم، وروجينا، وأشرف زكي وغيرهم.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.