نسرين طافش: صورنا "الوجه الآخر" في 3 شهور.. وردود الفعل فاقت المتوقع

قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إن الفن يركز في الفترة الأخيرة على طرح قضايا المرأة في المسلسلات ومناقشة موضوعات تهمها، مثل تمكن المرأة، والمرأة المعنفة، والمرأة المحرومة من الإنجاب، لافتةً إلى أن شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "الوجه الآخر" تحدث عن أزمة عدم الإنجاب.

وأضافت طافش خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن ردود فعل الجمهور على مشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر"، كانت أفضل من المتوقع: "تعبنا لـ3 شهور ونصف بشكل متواصل، والحمد لله ربنا كرمنا وكل الناس بتسألني عن اللي هيحصل مع سارة، كانوا فاكرينها شريرة، لكن في الآخر تعاطفوا معاها".

وتابعت، أنها تقرأ سيناريو مسلسل ستشارك فيه خلال شهر رمضان المقبل، لكنها لم توقع عليه حتى الآن.

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان على تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.