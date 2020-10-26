وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول سيارة كهربائية بمصر نهاية 2021

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه ركب 4 موديلات من نوع فيات شركة النصر لصناعة السيارات، لافتًا إلى أنها انتجت 384 ألف سيارة قبل أن يجرى تصفيتها في عام 2009.

وأضاف "توفيق"، خلال حديثه عن صناعة السيارات، في حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN": "لدينا مصنع سيارات رائع في وادي حوف بمسافة 480 ألف متر، جرى تدشينه في الستينات، بالإضافة إلى بعض المعدات الأخرى، وورشة للدهان، وأغلب الورش هناك رائعة، وتسلسل العنابر جرى تدشينه بشكل رائع في الستينات، لكننا اتجهنا إلى صناعة السيارات الكهربائية، لأن العالم يتجه إليها".

وتابع أن العالم يتجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، وبدأ تجربتها منذ عام 2008، بنظام هجين، ثم سيارات كهربائية كاملة منذ 3 أعوام: "أي مصنع ينتج سيارات تقليدية، لديه خطة بداية من عام 2023 على الأقل إنتاج السيارات الكهربائية".

وأوضح: "اتجهنا إلى الصين، لأنها وضعت استثمارات هائلة لتطوير البطارية، التي تمثل 35% من تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية، ولديها أكبر 4 مصانع في العالم لإنتاج البطارية، وبالتالي اتجه إليها الأوروبيون أيضًا، للحصول على البطاريات".

وواصل: "في سبتمبر 2019، ركبنا السيارة الكهربائية التي تنتجها إحدى الشركات، وحصلنا على نسختها الصينية، وزار وفد من الشركة مصر في نوفمبر الماضي، وبدأنا التفاوض وكانت تجربة صعبة، وانتشر فيروس كورونا في يناير، وتوقفت الشركة عن نشاطها لأنها تقع في ووهان، وعندما فتحت الشركة في يونيو مرة أخرى وقعنا مذكرة تفاهم بالفيديو كونفرانس، ونراجع التفاصيل المالية، وسنرى أول سيارة تخرج من مصنع النصر للسيارات في نهاية العام المقبل، ووفرنا حزمة مشجعات حكومية لتشجيع استخدام الكهربائية والدولة كلها تساعد الصناعة، و55% من السيارات سيكون مكونًا محليًا في السنة الأولى للإنتاج، وسنعمل على توطين الصناعة في مصر".