عاجل.. ضبط المتهم بذبح شقيقين في الشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على مسن قتل شقيقين ذبحًا في شارع البستان بمنطقة هاشم أغا فى الشرابية، بسبب خلافات الجيرة.

ودلت التحريات والتحقيقات على أن خلافات الجيرة تجددت بين الطرفين، حيث ترصد المتهم للشقيقين المجني عليهما، ووجه طعنات لأحدهما وحاول الأخير الفرار منه ومقاومته، إلا أنه قضى عليه، كما قتل شقيقه الآخر، وأصاب ثالثًا بجروح خطيرة ويتلقى العلاج فى أحد المستشفيات.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات، وأمرت بتشريح جثتي المجني عليهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تم إيداع الجثتين فى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، وتنفيذا لأمرها بانتداب الطب الشرعي.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بشارع البستان فى منطقة هاشم أغا بالشرابية، وبالانتقال تبين العثور على جثتي "سليمان.م.ش" وشقيقه "سعيد"، أولهما في العقد السادس من العمر والثاني فى العقد الرابع، وتبين اصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة.

وكشفت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما ومسن بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بالتشريح، كما تباشر التحقيقات مع المتهم، والذي ضُبط في أحد الأكمنة الأمنية المحكمة التي أعدتها له مباحث الشرابية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام.