ضبط مسجل خطر وعاطل لحيازتهما 250 تذكرة هيروين في الشرابية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط مسجل خطر وعاطل لحيازتهما 250 تذكرة هيروين وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها قيام مسجل خطر وعاطل بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من: "و. م"، مسجل خطر و"ا. م"، و بتفتيشهما عثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهروين بلغت 250 تذكرة ومبالغ مالية وهاتفين محمول وبسؤالهما عن حيازتهما للمضبوطات اقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءهم، والسلاح الناري بغرض التشاجر وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.