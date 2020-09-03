رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط مسجل خطر وعاطل لحيازتهما 250 تذكرة هيروين في الشرابية

كتب:

خالد فهمي
07:11 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط مسجل خطر وعاطل لحيازتهما 250 تذكرة هيروين وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها قيام مسجل خطر وعاطل بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من: "و. م"، مسجل خطر و"ا. م"، و بتفتيشهما عثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهروين بلغت 250 تذكرة ومبالغ مالية وهاتفين محمول وبسؤالهما عن حيازتهما  للمضبوطات اقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءهم، والسلاح الناري بغرض التشاجر وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

اقرأ المزيد:

ضبط موظف بأوقاف أسيوط يتاجر فى المخدرات وبحوزته نصف كيلو هيروين

"الداخلية" تضبط 15 كيلو هيروين بـ2.2 مليون جنيه قبل توزيعها بالشرقية

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية وبحوزته 15 كيلو هيروين

 ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في المنيا بحوزتهما 2 كيلو هيروين

السجن 3 أعوام وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر هيروين في كفر الشيخ  

حبس تاجر مخدرات بحوزته 130 تذكرة هيروين 4 أيام بجنوب سيناء