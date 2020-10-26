جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك، من ضبط محاوله تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على مذكرتي معلومات، مقدمتين من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام الراكبة ع. ح. ا والراكبة ت. ع. ح سودانيتين تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من السودان.

وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد الله ومحمود محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعتهما الشخصية فتبين وجود 23 حقنة privigen لعلاج نقص المناعة مع الراكبتين مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية.. وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 161 ألف جنيه.

قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى 24 و25 لسنة 2020 وحرر المحضرين محمود مختار.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وكان رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي تمكنوا برئاسة أحمد علي مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه مصطفي فاضل مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات.