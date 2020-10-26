النائب العام يعرض على "القضاء الأعلى" مشروع ربط "النقض" بالنيابة رقميا

عرض المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الاثنين، على "مجلس القضاء الأعلى"، المشروع الذي أعدَّه "مركز معلومات النيابة العامة"، لربط "محكمة النقض" بـ"النيابة العامة" رقميًّا، من خلال "برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون"، الذي يتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة، وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي، إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها، عبر خطوط لربط البيانات بين "المحكمة"، وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ"النيابة العامة".

ووجَّه رئيس محكمة النقض، والنائب العام، بسرعة تدريب أعضاء وموظفي "محكمة النقض"، و"النيابة العامة"، المختصين على العمل بالبرنامج، لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.