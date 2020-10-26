برومو أغنية "الجو جميل" لعمرو دياب يتصدر التريند على يوتيوب

تصدر برومو أغنية "الجو جميل"، للهضبة عمرو دياب، التريند علي اليوتيوب.

وقد طرح عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "الجو جميل" امس زمن المقرر طرحها كاملة خلال الفترة المقبلة.

أغنية "الجو جميل"، من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

أهي أهي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد أغنية "أهي أهي"، ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتان صدرتا عام 1999.وتعد إيريني بابادوبلو، واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.ونشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا.

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة عمرو دياب، حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

وعلمت "الوطن" أن الفنان عمرو دياب، سيسافر إلى مدينة الجونة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يتحدد بعد إقامة حفل لـ"دياب" في الجونة من عدمه مثلما اعتاد خلال السنوات الماضية.