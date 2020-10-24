نتنياهو: وفد إسرائيلي يزور السودان قريبا لاستكمال التطبيع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن وفدا إسرائيليا، سيتوجه إلى السودان في الأيام المقبلة، بعد اتفاق البلدين، على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات.

والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأُعلن الجمعة، يجعل السودان ثالث بلد عربي ينهي العداء مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات".

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان على "تويتر" نقلاً عن نتنياهو: "وفد إسرائيلي سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات".

وأضاف: "دول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل، بعد التوصل إلى 3 اتفاقيات سلام خلال 6 أسابيع".

واتفقت إسرائيل والسودان الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وأشاد نتنياهو بالخطوة بصفتها بداية "لعهد جديد" في المنطقة.

كما قرر ترمب هذا الأسبوع رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل.