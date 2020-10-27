"رجال الأعمال" تستضيف السفير الأوروبي لمناقشة التعاون المشترك غدا

تناقش جمعية رجال الأعمال المصريين، الأوضاع وأوجه التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء.

وأكدت جمعية رجال الأعمال أمس الاثنين أن الجمعية ستستضيف سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة على مائدة مستديرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

كانت جمعية رجال الأعمال المصريين، أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة من المشروعات والعديد من الأفكار والمبادرات بهدف دفع وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الصيني في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع تمهيداً للجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة الأسبوع الماضي .

وقال احمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجالات تنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة خاصة في المجال الصناعي والإنتاجي والتعاون الفني والتقني.

واضاف «عز الدين»، أن اللجنة تسعي إلي المساهمة في صياغة استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني بشقيه الاستثماري والتجاري من خلال طرح مشاريع استثمارية جديدة علي الجانب الصيني أو صفقات سلعية تصديرية.

وأشار، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد حالياً ورقة عمل تتضمن الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة وأهم السلع التي يرغب الجانب المصري بتصديرها الي دولة الصين وكذلك نوعية المشروعات التي نرغب كرجال أعمال مصريين الدخول فيها مع الجانب الصيني بنظام الشراكة سواء بالخبرة أو الدعم المادي والفني.

واستعرض رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم ملامح التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني في المرحلة القادمة.

وأكد «عزالدين»، أن العديد من شركات الأعمال الحكومية في الصين والتجمعات الصناعية خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين برغبتها في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري من خلال المنطقة الصناعية الصينية بغرب قناة السويس وذلك ضمن خطة التمكين الاقتصادي والاستثماري الصيني لمصر والتي تقدر بنحو 6 إلى 7 مليار دولار.