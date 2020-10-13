لإدارة المخلفات الصلبة.. محافظ أسيوط يستقبل سفير"الاتحاد الاوروبي"

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور "سيريل نون" سفير ألمانيا بالقاهرة و"السفير كريستين برجير" رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، بمكتبه في الديوان العام، اليوم، لبحث سبل التعاون بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، وتفعيلاً لرؤية مصر 2030.

واستعرض المحافظ جهود منظومة إدارة المخلفات الصلبة التعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشاهد الحضور فيلمًا تسجيليًا عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "NSWMP" الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بإجمالي تمويل يصل إلى 77.911 مليون يورو.

ويختص البرنامج الوطني الذي يجري تنفيذه في 4 محافظات هي أسيوط وكفر الشيخ والغربية وقنا بإدارة المخلفات بتلك المحافظات عبر الشركات الاستشارية الدولية والمحلية المتعاقد معها بهدف تنفيذ منظومة متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة كمرحلة أولي تستمر من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2021 .

كما تم عرض تفصيلي حول ما تم تنفيذه في البنية التحتية للمنظومة والإجراءات المقرر تنفيذها تبعا للجدول الزمني الموضوع لها خاصة فيما يتعلق بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة وسفراء ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي وممثلي بنك التعمير الألماني وهيئتي المعونة الألمانية والسويسرية لدعمهم لمحافظة أسيوط من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذى يأتي ضمن جهود الدولة في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف البيئة والحفاظ عليها ودمجها في خطط التنمية المستدامة لافتا إلى أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بالمدن والمراكز والأحياء بواسطة 96 معدة من سيارات وآلالات مقدمة من وزارة البيئة تساعد في عمليات رفع وجمع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد فاروق البري، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بوزراة البيئة، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم صلاح، المدير التنفيذي للبرنامج، إلى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألمانى KFW ووكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO والوفد المرافق لهم من ممثلي البرنامج الوطني وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة.