منقذ يوضح كيفية التعامل مع القروش: إضربه في مناخيره وبلاش إكسسوارات

حالة من الذعر انتابت أهالي جنوب سيناء، بعد أن تلقت وزارة البيئة مساء يوم الأحد بلاغًا يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أحدث لديهم بعض الإصابات نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

ولتوضيح كيفية التعامل حين تعرض أحد الأشخاص للهجوم من أسماك القرش قال إيهاب المالحي، قائد ومسؤول فريق غواصي الخير، إن أهم الخطوات وأولها التصرف بشجاعة أثناء المواجهة والهجوم، "القرش زي الكلب لو خوفت منه هيهاجمك"، مضيفًا أن القرش يفضل الفريسة السهلة، ما يجعله يتوقف عن السباحة خلف فريسته إذا شعر أنها لا تستسلم.

وأضاف المالحي لـ"الوطن"، ضرورة محاولة الشخص المتعرض للهجوم بضرب القرش في أنفه أو خياشيمه أو أعينه بأي شيء معه، باعتبارها الأماكن التي تؤثر عليه وتقلل من حركته وهجومه، وحين محاولة الهرب يسبح دون أن يدير ظهره للقرش، أو الاختباء خلف أي صخور بجانب الغطاس في البحر "القرش غبي مش هيفضل يلف وراك".

وشدد المنقذ على عدم السباحة أو نزول المياه باكسسوارات لامعة مثل السلاسل والخواتم الفضة أو الذهب، لأنها تلفت انتباه القروش وتجذبهم نحو الغطاس، وفي حالة الهجوم إذا استسلم أو خاف الشخص واستطاع القرش إصابته ونزل منه دماء يثيره ذلك أكثر، وفي حالة تواجد تجمع قروش يهاجمونه جميعًا.

وأوضح أنه في حالة الغطس، إذا كان الشخص يرتدي الاسطوانة "تانك الأكسجين" وتعرض للهجوم من سمكة قرش، يجب حينها أن يقلب الاسطوانة من ظهره إلى صدره، لأن القرش فمه يفتح من الأسفل وعند الهجوم يميل رأسه للأسفل، مما سيجعله يصطدم في شيء صلب "التانك" فيبعد عن الغطاس.

وأوضح قائد ومسؤول فريق غطاسي الخير، أن هناك حلول غير آمنة ولكنها بناءً على خبرة الصيادين والعاملين في البحر ويعتبرونها أقل ضررًا من هجوم القرش، في حال كان الغطاس على عمق 30 أو 40 متر تحت المياه ويرتدي الاسطوانة وتعرض للهجوم، يفتح القميص الواقي "اللايف جاكيت" من خلال الضغط على زر يكون في الجانب الأسفل منه، ما يؤدي ذلك إلى دفع الغطاس سريعًا إلى خارج المياه، ولكن هذا الحل خطورته كبيرة قد تحدث تهتك في الرئة أو انفجار في طبلة الأذن وإصابة الغطاس بالصمم، لأن قواعد الغطس ألا تزيد سرعة الغطاس عن 18 متر في الدقيقة.

كما أكد، أنه توجد خرائط في جميع شواطيء البحر الأحمر للأماكن المحظور الغطس أو السباحة فيها، وأن القرش لا يهاجم الأشخاص إلا في حالات معينة، مثل في حالة تواجد دماء تخرج من الأسماك في حالة صيد أحد الأشخاص، أو السباحة في مكان محظور معروف أنه منزل للقروش، والسباحة في الليل أو بالأماكن التي بها أسماك كثيرة فهي المفضلة بالنسبة للقروش.

وتابع أن سمك القرش لا يفضل لحم الإنسان "زفر بالنسبة له"، مشيرًا إلى أن أخطر أنواع القروش هي الماكو والمطرقة والأزرق والأبيض وقرش الحوت والنمر والممرض، وحين تهاجم الإنسان لأنها تظنه فقمة "كلب البحر".

وخلال الوقت الحالي تعمل وزارة البيئة على التحقيق في الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد الأسباب أدت إلى تواجد سمكة القرش، وتم إغلاق محيط الحادث بالمحمية لمدة 48 ساعة، ومنع أنشطة الغوص به لحين الانتهاء من التحقيقات، بشكل احترازي لمنع تكرار الحادث، والتأكد من أنها ليست سلسلة من الهجمات.