صهر أردوغان يستفز الأتراك رغم تخطي الدولار حاجز الـ8 ليرات

قال وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، إن أحدث البيانات والنتائج تظهر أن الاقتصاد التركي في طريقه للنمو، وذلك بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي الذي تجاوز، صباح اليوم الاثنين، حاجز الثمانية ليرات للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وأضاف البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أن اقتصادنا في طريقه لدعم مسار نموه، وأنه خلال شهر أكتوبر الجاري ارتفع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات بنسبة 6.4٪، كما ارتفع مؤشر الثقة في تجارة التجزئة بنسبة 1.7٪. كما سجل معدل استخدام السعة زيادة من 74.6٪ إلى 74.9٪"، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

وفي الوقت نفسه نشر حزب "الشعب" الجمهوري التركي تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية في تركيا تحت حكم حزب "العدالة والتنمية"، أكد فيه أن الاقتراض المجنون وزيادة سعر الصرف أدى إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة. وأكد التقرير أن ديون الدولة عام 2002 بلغت 243 مليار ليرة.

Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.



Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi pic.twitter.com/CR0aYcmmMS — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020

وتخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ 8 ليرات للمرة الأولى في تاريخ تركيا، مع فتح التداولات اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الدولار أمام الليرة خلال ساعات الصباح الأولى 8.05 ليرة تركية.

كما حقق اليورو رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الليرة التركية، حيث سجل سعر اليورو الواحد 9.49 ليرة، كما ارتفع سعر جرام الذهب ليصل إلى 489.90 ليرة تركية.

كانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد سلطت الضوء على سياسات البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، وقالت إنه رغم اعتقاد البنك بأن رفع أسعار الفوائد يمكن أن يكون حلًا سريع المفعول، فإن قيمة العملة الوطنية انخفضت على مدار التسعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية منذ عام 1999.