يوم أسود في تاريخ الليرة التركية: هبوط قياسي أمام الدولار مرتين

يوم أسود في تاريخ الليرة التركية بعد هبوطها لمستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي، للمرة الثانية خلال ساعات، أمس الاثنين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة التركية إلى 8.09 ليرات، بعدما تخطى حاجز الـ8 ليرات، أمس الاثنين، للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

كما سجل اليورو رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الليرة التركية، ليصل إلى 9.56 ليرة، كما ارتفع سعر جرام الذهب ليصل إلى 491.4 ليرة تركية، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد سلطت الضوء على سياسات البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، وقالت إنه رغم اعتقاد البنك بأن رفع أسعار الفوائد يمكن أن يكون حلًا سريع المفعول، فإن قيمة العملة الوطنية انخفضت على مدار التسعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية منذ عام 1999.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب "الشعب" الجمهوري التركي أن سياسات الاقتراض الجنونية وزيادة سعر الصرف أدت إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة تركية، مرتفعًا من 243 مليار ليرة في عام 2002 مع بداية حكم "العدالة والتنمية" برئاسة رجب طيب أردوغان.

وجاء في التقرير الاقتصادي الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب "الشعب" الجمهوري ونشرته جريدة "سوزجو" التركية، أن سياسات الاقتراض الجنونية، وزيادة سعر الصرف، رفع الدين العام إلى 1.9 تريليون.

وذكر التقرير أنه عند تقييم استراتيجية الاقتراض التي يمكن وصفها بالجنون، من حيث الكمية والعملة، نجد أنها أدت إلى انفجار في الدين العام.ولفت التقرير إلى أن الحكومة زادت الدين العام الذي بلغ 243 مليار ليرة عام 2002 إلى تريليون و863 مليار ليرة بنهاية سبتمبر 2020.

وأوضح التقرير أن 817.9 مليار ليرة فقط من قيمة هذا الدين بالليرة التركية، بينما تمثل قيمة الدين بالعملات الأجنبية نحو 1 تريليون و 44 مليار ليرة أي ما يعادل نسبة 56%.

وأضاف التقرير: "تضاعفت ديون الدولة في 18 عامًا. بقيمة 534 مليار ليرة، وأن ثلث الزيادة البالغة 620 مليار ليرة في الدين العام خلال فترة حزب العدالة والتنمية، لم تتحقق إلا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".

كما ذكر التقرير أن الوزير بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يعبأ بزيادة سعر الصرف، في حين تزداد ديون الدولة مع ارتفاعه.

واستفز وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، المواطنين الأتراك وقال إن أحدث البيانات والنتائج تظهر أن الاقتصاد التركي "في طريقه للنمو"، وذلك بالتزامن مع انهيار العملة التركية أمام الدولار الأمريكي الذي تجاوز، صباح الاثنين، حاجز الثمانية ليرات للمرة الأولى في تاريخ تركيا.