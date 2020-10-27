الأم المتهمة بترك ابنها يموت جوعا: "كنت عايزة أربي أبوه"

أدلت الأم المتهمة بالإهمال وترك ابنها الرضيع حتى مات جوعا، بقرية كفر الفقهاء مركز طوخ، باعترافات حول الواقعة قائلة: "والده يسيئ معاملتي، ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا، فقررت أن أترك له الطفل الرضيع، ليتولى مسؤليته، ويشعر بأهميتي، وحتى أدبه".

وأضافت المتهمة، لم أتوقع أنه سيتركه وحيدا، دون سؤال، أو تركه لأحد لرعايته، ويخرج للعمل دون أن يخبرني، أو يدبر وسيلة لإعاشة الطفل، حتى فوجئت بإخباره لي، أنه مات، وإتهامه لي بأني وراء الحادث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا من "ع. ح" عامل، بأنه اكتشف وفاة نجله الطفل "أنس. ع. ح"، 4 أشهر، داخل الشقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "أ. ش. ع. ن" 24 عاما، ربة منزل.

وأفاد بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة، إثر تلك الخلافات، ولدى عودته لمسكنه، اكتشف وفاة نجله، واتهم زوجته المذكورة بالإهمال، وترك نجلهما دون رعاية، والتسبب في وفاته.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري، حدث خلاف بينه وبين زوجته، قامت إثرها بالخروج من المنزل، وبرفقتها نجلها الطفل الآخر مروان، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا انها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية، دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبة والده.

وأوضحت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، أنه لدى تأخرها، توجه المبلغ لعمله، تاركا نجلهما الطفل المتوفى داخل الشقة بمفرده، وباب الشقة مفتوح، اعتقادا منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها، واليوم ولدى عودته من العمل، اكتشف وفاة نجله.

بسؤال والدة الطفل المتوفى، رددت مضمون ما جاء بالفحص ، وعللت الاطمئنان على نجلها طوال فترة غيابها خلال تلك الفترة، ظنا منها بتواجد والده برفقته ورعايته.

بمواجهة المبلغ بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.