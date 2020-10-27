فيديو.. "عم سيد" يتبرأ من أبنائه الستة: اتهموني زور وبعتوا ناس تقتلني

في الوقت الذي يتمنى فيه الكثيرون عودة آبائهم الذين تركوهم وفارقوا الحياة، ليفعلوا معهم ما لم يتمكنوا من عمله وهم أحياء، هناك على الجانب الآخر أشخاص لا يقدرون وجود الأب في حياتهم، بل ويعصونه بأمور تجعله يصل لأن يتبرأ منهم، ويعلن على الملأ أنه تخلى عن نسبهم إليه، ولم يعد يطيق وجودهم في حياته.

"أنا الأب اللي اتهمتني عيالي زور".. بصوت مختنق تخالطه الدموع تحدث السيد طه، أب لـ6 أبناء، هم حسين ومحمد وأميرة وبدرية ونجوى وسلوى، أعلن عبر "الوطن" التبرؤ منهم جميعًا بسبب الأذى النفسي الذي وصل له نتيجة التهم التي نسبوها له "زورًا"، على حد قوله.

الحكاية تعود لأحد أفراح العائلة، في مكان إقامة "عم سيد" بعزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي اتهمه أبناؤه الستة بأن زوجته أفسدته عن طريق السحر والأعمال، في واقعة شهيرة عرفت إعلاميا بـ"الفرح المسحور"، حققت الشرطة في تفاصيلها.

اتهام أبناء "عم سيد" له تسبب في تشويه سمعته وضرر نفسي بالغ له ولأسرته المكونة من زوجته "سحر" وابنة نجله الأكبر التي تحمل الاسم ذاته، خاصة بعد أن احتجزت الشرطة زوجته بتهمة الشعوذة والدجل، قبل أن يتم تبرئتها، ويتكفل أهل الفرح بدفع دية مالية تقدر بـ100 ألف جنيه، نتيجة الضرر التي تعرضت له أسرة الحاج سيد.

"أنا متبري من عيالي حسين ومحمد وأميرة وبدرية ونجوى وسلوى، جابوا عليا تهمة منهم لله حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا معايا ووقف جنبي، وهما اللي بيعملوا ليا المكيدة وكل المصايب، عشان كدة أنا متبري منكم دنيا وآخرة وليوم الدين يا عيالي، ومشهد عليكم ربنا، وحسبي الله ونعم الوكيل"، يقول سيد.

أزمة مشتعلة بين الرجل الخمسيني، وأبنائه الـ6، وهم ولدان و4 بنات، بخصوص الميراث الذي يتمثل في أراضٍ زراعية، يخشون أن تأخذ "سحر" زوجة أبيهم نصيبها فيها، لذا يريدون حبس الأب أو تعرضه لأي ضرر لكي يربحوا الميراث دون أن ينقصه شيء، وهو ما اعتبره الأب جحودا من الأبناء.

زوجة "سيد" وبطلة الواقعة المذكورة، أكدت أن نجله الأصغر كاد أن يتسبب في قتله مسبقًا، "ابنه الكبير بيعصيه، والصغير بعت له ناس تقتله عشان 400 جنيه"، لافتة إلى أن كل ما يحدث لزوجها من تدبير أبنائه.