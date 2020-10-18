بطلة "الفرح المسحور" بالمنصورة: شربت العصير.. والمعازيم خدوا "برشام صراصير"

أضواء صاخبة، ومكبرات صوت تشدو بأغنيات إيقاعية ملائمة لفرح شعبي، الجميع يرقص ويلهو، وولائم الطعام تعد خصيصًا للحضور، الأجواء سعيدة للغاية، ولكن ثمة حركة غير طبيعية بدأت في الظهور عكرت صفو الحالة السائدة، تغيرات على وجوه الحضور واختلاف في نبرة أصواتهم وصل حد الهلوسة والتفوه بألفاظ غير لائقة وصلت لحد الاشتباك بالأيدي، لينقلب الفرح إلى "عركة شوارع".. كان ذلك هو المشهد الذي يلخص حال "الفرح المسحور" بالدقهلية، والذي أثار الجدل مؤخرًا.

"سحر سحرت البلد".. هكذا وصف أهل العريس "وهبة" عن فرح عزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، متهمين امرأة تدعى "سحر" بأنها معروف عنها أعمال السحر والشعوذة وتسببت في قلب الفرح رأسًا على عقب، من خلال توزيعها لمشروب تمر بثت فيه سحر لتؤذي الحضور.

"الوطن" تواصلت مع "سحر" بطلة واقعة "فرح الدقهلية" لتروي ما حدث خلال حضورها الفرح وترد على الاتهامات الموجهة لها من أهل العريس بأنها جعلت الفرح مسحورا.

"عايزة أجيب حقي".. هكذا بدأت سحر عبدالعظيم إبراهيم، حديثها بنبرة باكية، لافتة إلى أن كل ما أثير حول سحرها للحضور في الفرح غير صحيح بالمرة، حيث إنها لم تمكث في الفرح سوى نصف ساعة فقط، لم تتحرك خلالها من مكانها ولم تسلم بيدها على أحد من عائلة العريس.

زوج "سحر" يعد ابن عم والد العريس، وهو سبب حضور صاحبة الـ42 عاما إلى الفرح، حسبما قالت، موضحة أنه عرض عليها كوب به مشروب أسود فشربته مثل سائر المعازيم، "التمر اللي بيقولوا إنه مسحور ده أنا شربت منه وكنت فكراه شاي، ومش أنا اللي جايباه أنا جيت لقيته زي باقي الناس، ومكنتش ناوية أحضر الفرح لأن كان عندي ضيوف ومبحبش الدوشة".

19 عاما هي المدة التي تزوجت خلالها "سحر" من ثاني أزواجها السيد طه السيد، ولم تنجب خلالها، ولكن هناك أزمة مشتعلة بينها وبين أبناء زوجها الـ6، ولدين و4 بنات، بخصوص الميراث وهو أراضي زراعية، يخشون أن تأخذ "سحر" نصيبها فيها، وهو ما اعتبرته سببا لذلك الادعاء الكاذب من الأساس والترويج له لتشويه صورتها ويتخلصون منها.

"أنا ست مبخلفش، ولو ليا في السحر كانت عملته ليهم من 19 سنة، لكن أنا حجيت بيت ربنا وبصلي ومليش في الحاجات دي وبخاف منها، والمشاكل بين جوزي وولاده خلتني طلبت منه الطلاق عشان أريح دماغي، لكن هو رفض، وابن جوزي اتهمني بخطف بنته وهي أصلا عايشة معايا من 13 سنة ومربياها واسمها سحر على اسمي"، حسب قول سحر.

الطفلة "سحر": متخطفتش وعايشة مع جدي وستي

الطفلة "سحر" صاحبة الـ13 عاما، صدقت على ما قالته "سحر الجدة"، قائلة إنها هي من ربتها منذ الصغر بعد أن تخلى عنها والدها، ومؤكدة على معاملتها الحنونة هي وجدها "سيد" لها طيلة السنوات الماضية.

تأمل السيدة الأربعينية، أن يشاهد أحدا شريط الفيديو الخاص بالفرح، للتأكد من أنها جلست لنحو 30 دقيقة فقط دون أن تتحرك من مكانها، وهناك شهود على ذلك، "اللي حصل كله من ترتيب ولاد جوزي، وابنه الكبير بيعصيه والصغير بعت له ناس تقتله عشان 400 جنيه".

بعد الواقعة، تم القبض على المتهمة في تخريب الفرح، والتحقيق معها وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد لها بـ15 يومًا حتى إخلاء سبيلها، "جابولي شيخ وقرأ عليا قرآن في القسم عشان يتأكدوا مني ومفيش أي حاجة ظهرت عليا، وقضيت 19 يوما مظلومة".

أهل العريس توجهوا بعد الاتهام للقسم بهدف التنازل عن المحضر، المقدم ضد "سحر" بحجة أنهم أهل ولا يصح أن يكون بينهم مشكلات، "فضلوا يعيطوا ويقولوا إحنا آسفين، لأنهم حرقوا عربية جوزي وعربية واحد من قرايبه اللي كان ضيف عندنا واتهموه إنه ساحر برضه، ومضو لينا على ورقة بـ100 ألف جنيه، كتعويض على اللي حصل".

عقب عودة "سحر" لمنزلها بعد إخلاء سبيلها، جاءها شيخ القرية "إسلام" الذي تواردت الأقاويل بأنه أكد بأن المعازيم كانوا مسحورين، وقالت السيدة، "الشيخ قعد معايا وقال لي إنهم كانوا في حالة غريبة ولكن مش مسحورين، كانوا بيهلوسوا هلوسة شخص تحت تأثير مخدر".

جيران سحر: "طيبة ومبتأذيش حد.. والعصير كان فيه حبوب صراصير"

جيران الحاجة "سحر"، أبدوا استياءهم مما حدث لها، حيث أكد محمد ناجي أنه على علم بمن تواجدوا في الفرح ومن بينهم من يتعاطى مخدرات، "اللي حصل إن حد حط في إبريق التمر ده حبوب صراصير، واللي شرب منه جاتله حالة هوس وهلوسة"، فيما أوضحت إحدى السيدات من جيرانها أنها تتعامل منذ زمن بعيد مع "سحر" ولم تجد منها سوى كل خير "بناكل ونشرب سوا وهي طيبة وعمرها ما تؤذي حد".

خلال تواجد "سحر" في قسم الشرطة، فتشت النيابة في بيتها عن أي آثار لأعمال سحر أو شعوذة ولكنها لم تجد، "أنا اتظلمت ومستنية حقي، ولو مجاش هنتحر في ميدان عام وهحط ذنبي في رقبة كل اللي ظلمني".