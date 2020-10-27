"عناد أب وأم".. التفاصيل الكاملة لمصرع الطفل أنس جوعا بطوخ

داخل منزل صغير بقرية كفر الفقهاء مركز طوخ توفي الطفل الصغير "أنس" الذي لم يتعدَ عمره 4 أشهر، وحيدا جائعا بعد أن تركه والده ووالدته 9 أيام كاملة دون طعام أو رعاية بسبب عنادهما ومشاكلهما التي دفعت الأم لترك المنزل مع شقيقها الأكبر لمنزل أسرتها دون أن تخبر والده ليقوم الأخير بدوره بالخروج لعمله الذي يقضي فيه أياما طويلة تاركا الطفل داخل الشقة على أمل أن تعود الأم لرعايته ليقضي الرضيع كل هذه الفترة وحيدا حتى مات دون أن يحس به أحد.

البداية

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ع ح" عامل، بأنه اكتشف وفاة نجله الطفل "أنس ع ح" 4 شهور، داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل ا ش ع ن 24 عاما ربة منزل .

وأضاف بوجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على اثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته المذكورة بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته .

التحريات

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ وأنه بتاريخ 17 من شهر اكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الاخر مروان بحجة إحضار بعض المشتريات إلا انها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبة والده

وأوضحت تحريات المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ أنه لدى تأخرها قام المبلغ بالتوجه لعمله تاركاً نجلهما الطفل المتوفى داخل الشقة بمفرده وباب الشقة مفتوح اعتقادا منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها واليوم ولدى عودته من العمل أكتشف وفاة نجله.

النيابة

وجهت النيابة تهمة الإهمال للأم والاب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وغحالة جثة الطفل للطب الشرعي لبينا سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك

أقوال الأم

أدلت الأم بإعترافات تفصيلية حول واقعة ترك نجلها الرضيع حتي مات جوعا قائلة "والده يسئ معاملتي ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا فقررت ان أترك له الطفل الرضيع ليتولي مسؤليته ويشعر بأهميتي وحتي أدبه"

اضافت لم أتوقع انه سيقوم بتركه وحيدا دون سؤال او تركه لأحد لرعايته ويخرج للعمل دون ان يخبرني او يدبر وسيلة لإعاشة الطفل حتي فوجئت بإخباره لي انه مات وإتهامه لي باني وراء الحادث

وعللت عدم قيامها بالإطمئنان علي نجلها طوال فترة غيابها خلال تلك الفترة ظناً منها بتواجد والده برفقته ورعايته

أقوال الأب

بعد مواجهة الاب بأقوال الأم وتحريات المباحث أكد انه بتاريخ 17 من شهر اكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته قامت على إثره بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأخر مروان بحجة إحضار بعض المشتريات إلا انها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه تاركة الطفل الرضيع بصحبته وعندما حل ميعاد عمله خرج للحاق به تاركا باب الشقة مفتوحا إعتقادا منه بعودتها عقب إنهاء شراء الطلبات ولم يتوقع انها تركت المنزل وانه ترك الطفل ليموت جوعا مبديا ندمه علي عدم السؤال علي نجله خلال تلك الفترة