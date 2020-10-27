"الأزهر العالمي للفتوى": المشيخة تدعم روح التعايش والسلام والحوار

أكد الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الأزهر الشريف يدعم روح التعايش والسلام والحوار وأمن واستقرار المجتمعات بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن بيان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، يدفع لتحقيق صناعة أمن واستقرار المجتمعات الحد من الصراعات التي تحدث في المجتمعات المختلفة في هذه الفترة، وأن بث العداوة في اتجاه يقابله رد فعل في اتجاه آخر.

وأوضح أن الإمام الاكبر أكد أن مواجهة هذه الإساءات يكون بالتمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة خاصة للمواطنين في الغرب مشددًا على أن البيان يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق التي تؤيد حقوق المسلمين في الشرق والغرب.

وأكد الحديدي على رفض الأزهر لاستخدام الرموز الدينية كأداة للتعبير عن حرية الرأي المزعومة، مشددا على أنها لا ينبغي أن تكون في الرموز الدينية والشخصيات الدينية سواء لدى المسلمين أو غيرهم، لافتًا إلى أن الإسلام جاء للحفاظ على الإنسان وبنائه باعتباره بنيان الرب بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه.

ولفت الحديدي إلى أن مواجهة هذه الإساءات ستكون بالطرق القانونية إيمانًا من مجلس حكماء المسلمين بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية، مشددًا على إيمان المسلمين بالأنبياء والمرسلين وأن ذلك جزء من إيمانهم.

من جهته، طلب الإعلامي عمرو أديب من الحديدي أن يبلغ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رسالة قائلًا: "بلغ فضيلة الإمام الأكبر أنه لما يحتاج الرجال الرجال موجودين ولو محتاج المال موجود ولو محتاج المساعدة القانونية موجودة" مشددًا على أنه مستعد لمساعدة هذه المبادرات الهامة.