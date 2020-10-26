أديب يشيد بطرح شيخ الأزهر لمقاضاة شارلي إيبدو: "شاور بس هتلاقينا معاك"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، ببيان حكماء المسلمين، الذي صدر منذ ساعات قليلة، حول الرسوم المسيئة للرسول عليه السلام، في مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، موضحًا أن هذا البيان به طرح عاقل وعملي، وهو رفع قضية على المجلة الفرنسية التي أساءت للرسول، فضلًا عن كل الجهود التي تبذل حاليا، ومع كل أشكال التعبير الأخرى.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هذا الطرح به شيء يمكن البناء عليه، ويمكن القيام بها بقوة، معربًا عن استعداده جمع التبرعات على الهواء، ورفع القضية لأفضل محام في باريس، بل في أوروبا، "إحنا نقدر نرهق هذه المجلة إرهاق كبير، لو معانا محاميين جيدين، مش لازم أجيب محام عربي أو مسلم".

وأوضح الإعلامي، أنه على استعداد تام أن يجمع تبرعات على الهواء، من أجل توكيل أفضل مكتب محاماة في باريس لمقاضاة شارلي إيبدو، لتجاوزها وسفالتها في حق الرسول، كما أن بيان حكماء المسلمين، تضمن الاعتداء على نساء مسلمات بالقرب من برج إيفل، وهذا يُعني أن هناك قضية يمكن البناء عليها.

وأكد أنه حال القيام بهذا الأمر، ستتابع كل وكلات الأنباء العالمية هذا الأمر، وسيصبح نحن كمسلمين، ذات شكل حضاري، حيث نكون نقارع الرأي بالراي والحجة بالحجة، وهذه القضية ليست الشيء الوحيد، لكنه يؤكد أنه اقتراح جيد جدًا، "إحنا عندنا الإمكانات، شيخ الأزهر يشاور بس، واحنا نبدأ بجمع التبرعات أكبر مكاتب المحاماة في فرنسا أو أوروبا ونبيعهم اللي وراهم واللي قدمهم، وكلنا هنبقى معاك".