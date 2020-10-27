أديب يشيد بشيخ الأزهر: هنقطم ظهر "شارلي إيبدو" بالحق والمستحق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بيان حكماء المسلمين برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عن مقاضاة مجلة شارلي إيبدو المسيئة للرسول أمر مهم جدًا، بل ستكون بداية انطلاق النور في المحاكم الفرنسية وأن يتم التنوير، معربًا عن سعادته بوجود هيئة من حكماء المسلمين تتصدى وتتبنى مواقف في نفس الوقت.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أنه يستطيع في ليلة واحدة جمع تبرعات تمكنهم من إسناد القضية لأفضل مكتب محاماة في فرنسا، كما أن رفع القضية على المجلة المسيئة للرسول ليس بسبب مكسب مادي، هنقطم ظهر "شارلي إيبدو" بالحق والمستحق، وهذا تصرف إيجابي وراقٍ كونه سيتم بالقانون.

وأشار إلى أن الكثيرين حول العالم سينظرون فيه للمسلمين بشكل متحضر كوننا اتبعتنا لغة العصر، "إحنا مش بنقول هنجيب سكاكين ونهجم على مجلة شارلي إيبدو، ده إحنا بيقودنا شيخ الأزهر، الذي أعطى من خلال بيانه نموذج للعالم لكيفية التعامل وأخذ الحقوق، لجنة حكماء المسلمين تقرر وأحنا مستعدين".

وأوضح أنه مستعد تمامًا لتحريك هذه المسألة، كي يكون طرح الأمر قضائيًا منصة ووسيلة وطريقة لاستنارة العالم، وردع الأطراف التي تفكر في هذا الأمر بشكل قانوني ومتحضر وشكل عظيم، "أحمد الطيب يعطي درس كيف اخذ حقي ازاي، وأعطى درس للشباب (يا جماعة اللي بيفكر في التطرف بايدة ده مش الدين بتاعنا، ربنا ولا الرسول قال كده، قال ناخد حقنا بالحق والعدل والعلم، دعوة محترمة".