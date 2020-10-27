مونديال 2022 في خطر.. قطر تواجه عاصفة أسترالية بسبب فضيحة كشوف العذرية

أكد رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي، أن قطر تواجه أزمة كبيرة بعد واقعة الاعتداء على 9 سيدات من أستراليا في مطار الدوحة وإجبارهن على إجراء فحوص طبية لكشف العذرية، بعد العثور على طفل مجهول الهوية بالمطار، موضحًا أن قطر ستواجه أزمة كبيرة أمام أستراليا ووزارة الخارجية الأسترالية وصفت الواقعة بأنها غير مسبوقة.

وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الواقعة شملت جنسيات أخرى لم يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الضحايا تحتجن إلى تأهيل نفسي، متسائلًا: "كيف ستستقبل قطر كأس العالم 2022 بعد هذه الواقعة التي لن تمر مرور الكرام؟".

وأوضح مدير مركز بروكسل الدولي، أن هناك تقارير توضح أن المطار الذي حدثت به الواقعة يخضع لإدارة تركية وجنسيات أخرى وهو ما يعد أزمة سيادية كبيرة، كما أن أمير قطر وقع على قانون يبيح ممارسة الشذوذ، مردفا "لم نرصد أي تقرير أو رد فعل من قطر حتى الآن، الأمر لن يمر مرور الكرام وقطر ستدفع ثمنا كبيرا وستجبر على الاعتذار رسميا وتعويض الفتيات قبل بداية كأس العالم".