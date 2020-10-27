تفاصيل 48 ساعة في حياة رئيس الزمالك المعزول بعد سقوط ابنه في "النواب"

48 ساعة ساخنة عاشها رئيس الزمالك المعزول بقرار من اللجنة الأولمبية، بعدما سقوط نجله أحمد مرتضى، في انتخابات مجلس النواب، التي خاضها عن دائرة الدقي والعجوزة وحقق أرقاما هزيلة للغاية.

وعلم "الوطن سبورت" أن رد فعل رئيس الزمالك المعزول مع نجله كان عنيفا للغاية، وقال له حرفيا: "أنت مشتغلتش كويس أنت وحملتك الانتخابية، والدليل الأرقام التي حصدتها في الانتخابات".

وأضاف في حديثه مع نجله: "قمت بصرف العديد من الأموال في الحملة الانتخابية ولم تحقق الهدف المطلوب والأرقام تشهد على ذلك، والسقوط هذه المرة في انتخابات مجلس النواب أمر مخزٍ".

كان أحمد مرتضى قد خسر أيضا منصب نائب رئيس الزمالك لمصلحة هاني العتال، قبل أن يعدل والده "المعزول" اللائحة ويعود أحمد للمجلس كعضو مجلس إدارة في الانتخابات التكميلية، عقب منع رئيس النادي المعزول للعتال من مزاولة مهامه.

أحمد مرتضى في حالة نفسية سيئة بعد السقوط في الانتخابات

ويعيش أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في حالة من الصدمة والحزن الهستيري بعد سقوطه في انتخابات مجلس النواب، بعد خوضه السباق الانتخابي عن دائرة الدقي والعجوزة، وقال مصدر مقرب من أحمد مرتضى لـ"الوطن سبورت": "حالة الحزن التي يعيشها أحمد مرتضى، بسبب الأرقام الهزيلة التي حققها، حيث كان يتوقع النجاح تلك المرة، بعد تجربة ناجحة في الانتخابات السابقة".

وأضاف المصدر: "أحمد مرتضى لم يكن يتوقع السقوط منذ الجولة الأولى، وكان يتوقع على أسوأ تقدير أنه سيخوض انتخابات الإعادة، إلا أن حصد 16 ألف صوتا، كان بمثابة صدمة لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رغم تفرغه طوال الفترة الماضية للجولات بين الناخبين".

وكانت المؤشرات الأولية للدائرة تقول أن أحمد مرتضى جاء ترتيبه بالمركز الخامس، وحصد ما يقارب من 16613 صوتا، في حين تصدر محمد أبو العينين المركز الأول بكل جدارة مكتسحا كل منافسيه وحصد 125758 صوتا، وزكي عباس عبدالظاهر حصد 83995 صوتا، وجاء منتصر رياض حجاج بعد أن حصد 29487 صوتا في المركز الثالث.