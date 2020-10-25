مصدر أمني عن حرق لافتات رئيس الزمالك المعزول بدائرته: لم نتلق بلاغا

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالدقهلية، لم تتلق أي بلاغات خاصة بحرق لافتات رئيس نادي الزمالك المرشح لمجلس النواب، مضيفًا أنه لا صحة لكل هذه الأخبار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحرق لافتات دعائية وصور لرئيس نادي الزمالك، والمرشح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤكدين أنه فيديو لحرق لافتاته بدائرته.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح‪.‬

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر فى الداخل.