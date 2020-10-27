حسن يوسف يكشف سبب اعتذاره عن مهرجان الجونة: حجزوا لي غرفة مش سويت

وجَّه الفنان حسن يوسف الشكر لإدارة مهرجان الجونة التي أكدت للعالم العربي والعالم أجمع أن هناك فنا مصريا يظهر في مهرجان عالمي مقام على أرض مصرية.

ووجه يوسف خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" النقد بسبب عدم دعوته بشكل لائق العام الماضي حيث تم دعوته عن طريق الفنانة بشرى التي تحدثت هاتفيا مع نجله عمر حسن يوسف.

وأضاف "يوسف" أن بشرى قالت لنجله إن المهرجان تأخر في الدعوة لذا سيحضر الفنان حسن يوسف ونجله ليجلسا في غرف معا فرد عليها مطالبا بـ"سويت كبير" مثل باقي النجوم فلم توافق، مما دفعه للاعتذار لها عن تبليغ والده هذا الأمر، وقدم الاعتذار نيابة عنه "ولما بلغني قولت له برافو عليك إنك اعتذرت".

وتابع يوسف: أنا لا يهمني أن يدعو المهرجان أي شخص ولكن أريد أن تظهر السينما المصرية بمظهر مشرف وهذا فقط ما أرغب فيه.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.