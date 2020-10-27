الشرطة الفرنسية تطلق تحذيرًا حول "تهديد إرهابي عالي المستوى" في البلاد

أطلقت الشرطة الفرنسية، أمس، تحذيرًا حول تهديد إرهابي عالي المستوى في البلاد.

يذكر أنه في وقت سابق، أخلت الشرطة الفرنسية، محطة بارديو للقطارات في ليون شرقي العاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وقالت إنَّها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية.

وأوضحت أنَّ شخصًا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس، لافتة إلى أنَّ فريقاً لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، مبينة أنَّها فرضت طوقا أمنياً على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

وأضافت المعلومات أنَّ امرأة بمحطة قطار في ليون أبلغت عن وجود قنبلة، كما هدد شخص بتفجير محطة قطار في ليون، فيما أغلقت الشرطة المنطقة وفقًا لقناة "العربية".

فيما أكّدت مصادر أخرى نقلاً عن الشرطة أنَّ التهديد بوجود قنبلة "بلاغ كاذب".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية أنَّ امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

يُذكر أنَّ الشرطة الفرنسية كانت أعلنت قبل أسبوع القضاء على معتد قام بمهاجمة مدرّس وقطع رأسه في منطقة شمال غرب العاصمة باريس على خلفية رسوم مسيئة، وفجّرت الحادثة غضباً واسعاً.

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنَّ "مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا". وقالت الخارجية في بيان، الأحد، إنَّ "مكافحة التطرف تحصل بالتعاون مع مسلمي فرنسا"، مشددة على أن "شبكتنا الدبلوماسية عبر العالم تعمل على شرح مواقفنا، وضمان أمن مواطنينا في الخارج".

من جهته، كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تويتر: "لن نذعن أبداً"، مشدداً: "نحترم جميع الاختلافات بروح السلام ولا نقبل خطاب الكراهية وندافع عن نقاش عقلاني"، لافتاً: "سنكون دائماً إلى جانب الكرامة الإنسانية والقيم العالمية".

يأتي هذا بعد أن برزت خلال اليومين الماضيين دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض البلدان.