باحث: الدوحة وراء دعوات مقاطعة منتجات فرنسا بعد التضييق على الإخوان

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه في حالة وجود أزمة بجماعة الإخوان الإرهابية يأتي في المقابل التحريض على العنف، موضحًا أن قطر تعاني من قيام فرنسا بإغلاق كل المراكز القطرية الإخوانية، وهذا ما قابلوه حاليا بدعوات سياسية واقتصادية لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن قطر تواجه أزمة في ليبيا وتحديدا مصراتة ولذلك يزيد التحريض على مصر، موضحًا أن هزيمة جماعة الإخوان الإرهابية في مصر سبب كل الهزائم التي تلقوها.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الجماعة الإرهابية يمارسون العنف، وعندما يتم كشف عملياتهم يتبرأون من شباب الجماعة في الوقت الذي يشرعن فيه يوسف القرضاوي الإرهاب والعنف ويطلق فتاواه، ولكنه يخرج في أوقات الأزمات التي تواجهها الجماعة وقطر.

من ناحية أخرى، تقدمت الإعلامية عزة مصطفى بالتهنئة لمحمد أبو العينين على اكتساحه مؤشرات الفرز الأولية في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن "أبو العينين"، حصل على 125 ألفا و 758 صوتا في ظل انتخابات ساخنة، موضحة أن اكتساح النائب محمد أبو العينين لم يكن مفاجأة بالنسبة للمتابعين.

وأوضحت "مصطفى" أن من يعرف تاريخ محمد أبو العينين يدرك حجم تفوقه فهو يفوز باكتساح منذ 1995 وهو ما يعني أنه يحظى بشعبية هائلة حتى بعد اتساع اللجنة، مؤكدة أن التواصل بين النائب ودائرته ممتد وكبير وتاريخه حافل بالنجاحات.

وأشارت إلى أن دور النائب محمد أبو العينين داخل وخارج مصر كان كبيرا بتصحيح صورة مصر في المحافل الدولية والمرحلة المقبلة تحتاج أعضاء لهم تواجد خارجي.