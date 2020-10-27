مفاجأة.. قاتل الشقيقين في الشرابية ذبح أخيه قبل 10 سنوات

فجر مصدر أمني مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة ذبح شقيقين في الشرابية على يد شخص يدعى "سيد حرموش"، 59 سنة، عاطل، ومقيم شارع البستان دائرة قسم شرطة الشرابية مساء أمس الأول بسبب خلافات الجيرة.

المصدر أكد أن سيد حرموش قاتل الشقيقين "سليمان وسعيد"، سبق وأن ذبح شقيقه أمام المارة قبل عشر سنوات.

وأضاف أن المتهم دخل السجن بعد ذبح شقيقه وقضى مدة عقوبته وخرج، إلى أن نفذ جريمته بذبح الشقيقين مساء أمس الأول، مشيرا إلى أن هذه المرة سوف يقضي عقوبة كبيرة لكون جريمته قتل عمد بالإضافة إلى أنه اتهم في قضية مشابهة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الشرابية أمس، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من "سليمان محمد شحات بدري" ميكانيكي، وشقيقه "سعيد" ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس والرابع من العمر.

وكشفت التحريات والمناظرة إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، ودلت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم سيد حرموش، 59 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وشهادة الشهود وكاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، اعترف بذبح الشقيقين بسبب خلافات سابقة بالمنطقة نظرا لكونهم جيران.

وتابع المتهم بأن النفوس لم تصف معهما نهائيا، واستغل تجديد الخلافات يوم الواقعة وقام بذبح الشقيقين أمام المارة، لكي يردع كل شخص في المنطقة من الدخول معه أو مع أحد أفراد أسرته في خلافات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المتهم على الطب الشرعي للخضوع لتحليل مخدرات، لبيان مدى إدمانه للمخدرات من عدمه.