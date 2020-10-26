مسن يذبح شقيقين في الشرابية.. والتحريات: بسبب خلافات الجيرة (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقطع فيديو لواقعة بشعة هزت منطقة الشرابية بالقاهرة، حيث قتل مسن شقيقين ذبحًا فى شارع البستان بمنطقة هاشم أغا، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

ويظهر فى الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المشادات التي حدثت بين المجني عليهما والمتهم، حيث يظهر الأخير وهو يترجل من دراجة نارية كان يستقلها، ويوجه طعنات لأحد المجني عليهما، قبل أن يقضي عليه هو وشقيقه الآخر.

ودلت التحريات والتحقيقات، أن خلافات الجيرة تجددت بين الطرفين، واستل المتهم سكينًا وذبح الشقيقين، بينما ذكرت مصادر أنه أوقع مصابًا آخر، ويرقد فى حالة حرجة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات، وأمرت بتشريح جثتي المجني عليهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بشارع البستان فى منطقة هاشم أغا بالشرابية، وبالانتقال تبين العثور على جثتي "سليمان.م.ش" وشقيقه "سعيد"، أولهما في العقد السادس من العمر والثاني فى العقد الرابع، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة.

وكشفت التحريات أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما ومسن بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بالتشريح.