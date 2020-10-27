رئيس اتحاد العمال يشارك في ندوة "العمل العربية" عن تأثير كورونا

يلقي جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلمة غدا في ندوة عربية، تنظمها منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بشأن "تأثير جائحة كورونا على القطاع غير المنظم"، والتي ينسقها مصطفى عبدالستار مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية.

ويتحدث في الندوة مجموعة من الخبراء والمحاورون، بينهم الدكتور أحمد الشوابكة الخبير العربي في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل، والدكتور نيازي مصطفى الخبير المصري والعربي في مجال التنمية البشرية.

وجاء في بيان صادر اليوم عن مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ كلمة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تتضمن 5 محاور رئيسية، يرصد خلالها تأثير انتشار فيروس كورونا على العمال والقطاع غير المنظم محليا وعربيا ودوليا، وإبراز دور النقابات والاتحادات العمالية في المشاركة في مواجهة تداعيات الوباء.

وأضاف البيان: "يتناول رئيس الاتحاد خارطة طريق مقترحة، وتجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المتبعة وتوجيهها بشكل أوسع، نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا‏ وعدالة وحماية للمتضررين من كورونا خاصة العمالة غير المنتظمة".

ودعا المراغي، المنظمات العمالية في أفريقيا إلى المزيد من التضامن للتصدي لوباء كورونا، والتسارع لتبادل الآراء، ومشاركة الاستنتاجات حول العلاج من أجل إنتاج لقاح يحمي البشرية من هذا الفيروس القاتل.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية الدور الذي تلعبه النقابات العمالية حول العالم لمواجهة مخاطر هذا الوباء خاصة على الطبقة العاملة، موضحا أنّ منظمات دولية تتمتع بالثقة مثل منظمة الصحة العالمية كشريك موثوق في بياناته ونصائحه.

وقال إنّ النضال لم ينته بعد، وما زال أمامنا العديد من التحديات من أجل حماية العمال واحترام حقوقهم الأساسية، ومن أجل إرساء أفضل نظام حماية صحية واجتماعية لهم خلال فترة الأزمة وما بعدها.