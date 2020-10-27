كورونا يضرب الأمم المتحدة.. والاجتماعات أون لاين من اليوم

ألغت منظمة الأمم المتحدة، اجتماعاتها في مقرها بنيويورك، بعد اكتشاف إصابات بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخلها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية".

ووفقا للقناة، فإنّ إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، بداية من اليوم الثلاثاء، وستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنّ إجراء الأمم المتحدة جاء بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بوباء كورونا.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أفادت بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 8.5 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 83 ألفا و718 حالة أمس الأحد.

وأوضحت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 224 ألفا و891 حالة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.