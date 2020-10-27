إبراهيم عبد المجيد يطرح "الأيام الحلوة فقط": سيرة ذاتية مفعمة بالضحك

طرحت دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع، كتاب "الأيام الحلوة فقط" الصادر حديثا للروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، بمكتبات الشروق وتنمية.

"الأيام الحلوة فقط" سيرة ذاتية للأديب يحكى فيها عن علاقته بعدد كبير من الأدباء الكبار من المصريين والعرب، أبرزهم القاص الكبير سعيد الكفراوى، وإبراهيم أصلان، ومحمد البساطي، وأحمد الحوتي، وأحمد عفت وغيرهم، وينهى الكاتب كل فصل فيه بحديث عن الموسيقى التي كان يستمع إليها وهو يكتب.

ويكتب إبراهيم عبد المجيد، عن أيام حلوة مفعمة بالضحك مع كثير من كتَّاب جيله، ومن الأجيال السابقة عليه واللاحقة، من مبدعين ونقاد ومفكرين وسياسيين ومناضلين، وشخصيات عظيمة قابلها في حياته من غير الحقل الثقافي، هذا الضحك الذي يعيشه الكتّاب ولا يتوقفون عنده كثيرًا بسبب ما يحيطهم من مشاكل في الحياة الثقافية والسياسية.

ولد إبراهيم عبد المجيد فى 2 ديسمبر 1946 بالإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1973، وفي العام نفسه انتقل إلى القاهرة ليعمل فى وزارة الثقافة، وتولى الكثير من المناصب الثقافية، وهو يعيش فى القاهرة منذ عام 1975.

يعد "عبد المجيد" من أهم الروائيين المصريين والعرب، ومن أعماله الروائية "ثلاثية الإسكندرية"، "بيت الياسمين"، "العابرة"، "السايكلوب"، ومجموعات قصصية مثل: "الشجر والعصافير"، "فضاءات"، "سفن قديمة" وغيرها.

وترجمت روايته "البلدة الأخرى" إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت روايته "لا أحد ينام فى الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية.

حاز إبرهيم عبدالمجيد عدة جوائز منها جائزة نجيب محفوظ عن روايته "البلدة الأخرى" عام 1996، وجائزة ساويرس عن رواية "فى كل أسبوع يوم جمعة" عام 2011، وجائزة كتارا عن رواية "آداجيو" عام 2015، وجائزة الشيخ زايد عن كتابه "ما وراء الكتابة" 2016.