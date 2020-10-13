إبراهيم عبدالمجيد: إيميلات هيلاري حتوقع الدنيا في بعضها

قال الروائي إبراهيم عبدالمجيد، إن السياسة هي فن الممكن، والولايات المتحدة تعمل لصالحها، متساءلا عن أسباب اختيار أمريكا لهذا التوقيت للإفراج عن رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.

وعلق "عبدالمجيد" على البريد الإلكتروني المفرج عنه مؤخرا، لوزيرة الخارجية السابقة، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "ايميلات هيلاري كلينتون حتوقع الدنيا العربية في بعضها. شخصيا مقتنع أن السياسة هي فن الممكن واللي بتعمله أمريكا مع الجميع شمال ويمين في صالحها أولا، لكن السؤال لماذا كشفت الخارجية الأمريكية عنها الآن؟ علشان نقع في بعض؟ ممكن، وممكن ضربة للحزب الديمقراطي الأميركي في الانتخابات"

كشف بريد إلكتروني مفرج عنه من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ارتباطها الوثيق بقناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية، عبر رسائل مع توني بورمان، المدير العام لقناة الجزيرة الإنجليزية.

وجاء في الرسائل المفرج عنها، إن هيلاري كلينتون علقت على الملاحظة المتعلقة بالمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جوردون دوجويد، الذي أجرت معه القناة القطرية، مقابلة في المطار، وتم بثه عبر العديد من نشرات الأخبار خلال المساء.

وأشارت هيلاري في ردها على البريد الإلكتروني المرسل من توني، إلى أنها "محبطة" من الإشارات إلى المنطقة الخضراء في بغداد، والجنود وحمل السلاح، مشيرة إلى أنها وجدت التقرير غير مرضي بالنسبة لها.

وجاء رد توني، مدير عام القناة القطرية، ليوضح خضوع إدارة القناة لرغبات وزيرة الخارجية الأمريكية حينها، هيلاري كلينتون.

وقال: "تأكدي من عدم حدوث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى أنا متعاطف جدا مع بيئة الضغط التي يتعامل معها الجميع التعامل مع هايتي في الوقت الحالي، لكنني اعتقدت أن مراجع فريقنا في هذه الحالة بالذات كانت غير مبررة ولا مبرر له".

وتابع: "أعتقد أنه كانت هناك زاوية صحيحة يجب تغطيتها يوم الأحد، أي الشكاوى المقدمة من حكومتي البرازيل وفرنسا، وكذلك منظمة أطباء بلا حدود حول التعامل مع المطار، وأنا متأكد من أنك رأيت هذه القصة أيضا، الصحف الرئيسية ، بما في ذلك نيويورك تايمز وواشنطن بوست يوم الاثنين، لقد قيل لي أن فريقنا حاول الحصول على رد فعل الجيش الأمريكي والأمم المتحدة في بورت أوبرنس في وقت مبكر من يوم الأحد على هذه القصة وتم رفضه".

وقال: "كان ذلك مؤسف، خاصة منذ أن لاحظت أن الجيش الأمريكي قدم ردا على مراسل صحيفة نيويورك تايمز أنا سعيد أنه في النهاية، وربما بسبب تدخلك، أصبحوا متاحين لنا، أنا لا أقترح أن هذا يبرر العيوب في مقالتنا، لكنها لم تساعد، اعترف بانفتاح الآنوزارة الخارجية والبنتاجون في واشنطن للانخراط مع الجزيرة في مثل هذه القصص، لكنني لا أعتقد ذلك دائما ما يكون واضحا في الميدان من قبل ممثلي الجيش الأمريكي (وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين)، إنني أتطلع إلى فعل ما بوسعي تحسين هذا الوضع".

وجاء الرد: "كما تعلم، أجرينا مقابلة مع بي جي كراولي حول هذا الوضع وتقريرنا في وقت لاحق يوم الأحد وكانت هذه المقابلة ظهرت بشكل بارز في الجزيرة، وفي النهاية تمكنا من الوصول إلى كريستوفر لوندرمون، البحرية الأمريكية المتحدث باسم قوة المهام المشتركة هاييتي".

ورفعت الخارجية الأمريكية السرية عن عدد من رسائل "كلينتون" عبر بريدها الإلكتروني، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد الوزير مايك بومبيو قبل أيام بالإقدام على هذه الخطوة.

وكشفت الرسائل كثير من العلاقات المشبوهة بين هيلاري كلينتون وقطر والإخوان، أبرزها دفع قطر لتقديم تمويل يقدر بنحو 100 مليون دولار لإنشاء قناة تليفزيونية وصحيفة.