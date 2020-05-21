إبراهيم عبدالمجيد يشيد بالحلقة 28 من مسلسل "الاختيار": تحرك الحجر

أشاد الروائي والكاتب إبراهيم عبدالمجيد بالحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" التي استشهد فيها أفراد كمين البرث، إثر ملحمة بطولية، وكان على رأسهم الشهيد أحمد منسي، الذي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة، قائلا إن الحلقة "تحرك الحجر".

وأضاف "عبدالمجيد" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنا مش باتابع المسلسلات بانتظام بسبب الإعلانات اللي أكتر منها وبتبوظها، النهاردة شفت الحلقة 28 من الاختيار عن معركة البرث علشان قالوا مافيهاش إعلانات.

وأشار إلى أن الحلقة غير عادية في الإخراج والتمثيل والحوار والتصوير والموسيقى والحركة ولا أظن أن أحدا رآها لم يبكِ ليس في النهاية فقط لكن في الكلمات الأخيرة لكل شهيد لزملائه، كلمات إنسانية بسيطة جدا تعبر عن الشخصية وبساطتها وحبها لأهلها وأصحابها، وحين ارتفعت أسماء الشهداء في النهاية كنت أتمنى أن تنتهي الحلقة بذلك دون أغنية وطنية، الأغنية الوطنية أخذتنا من الاندماج الانساني مع الشهداء.

وتابع الروائي قائلا: كان ارتفاع الأسماء وحده يكفي بعد حلقة مذهلة فنيا وإنسانيا، وكنت طبعا وهذا لا يمكن حدوثه، أتمنى أن يشمل الصمت الشاشة ولو لدقيقة واحدة، ليتهم في الإعادة يفكرون في ذلك، الحلقة بكل تجلياتها تحرك الحجر.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.